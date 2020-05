in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente domestico nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, a Saronno, in provincia di Varese. Un uomo di 89 anni è caduto dal balcone della sua abitazione, al piano rialzato di una palazzina in via Alessandro Volta, riportando gravi traumi. L'anziano, che era già affetto da problemi di salute, avrebbe perso l'equilibrio per cause da accertare, precipitando dal balcone. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato subito un'ambulanza in codice rosso: la gravità della situazione ha spinto Areu ad allertare anche l'elisoccorso, decollato da Milano. L'incidente si è verificato attorno alle 18: i soccorritori del 118 hanno stabilizzato l'anziano e lo hanno caricato sull'elicottero. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivato attorno alle 19, circa un'ora dopo l'accaduto. Le sue condizioni, stando a quanto riportato, sarebbero molto gravi.

I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente

Sul luogo dell'incidente, una palazzina al civico 83 di via Volta a Saronno, sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia oltre ai vigili del fuoco. Resta da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, e in particolare per quali motivi l'uomo abbia perso l'equilibrio. Non si esclude che, date le sue pregresse condizioni di salute, possa essere rimasto vittima di un malore. La speranza è che possa riprendersi presto.