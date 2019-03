in foto: Matteo Baviera

È stato ritrovato da un cacciatore mentre vagava tra le campagne di Calcinato, nel Bresciano, Matteo Baviera, il 35enne scomparso venerdì pomeriggio. L'uomo si era allontanato a bordo della propria auto poco dopo le 15 al termine di un normale turno di lavoro: era stato avvistato nella notte tra venerdì e sabato mentre con la sua Alfa Romeo Nera si dirigeva verso Brescia, poi il nulla. Cinque giorni di appelli disperati da parte di amici e parenti che, insieme con la moglie e il figlio di un anno di Matteo, hanno vissuto lunghi momenti di angoscia. Fino a questo pomeriggio quando poco dopo le 14 un uomo, un cacciatore, ha avvistato l'auto del 35enne ferma in via Duca Degli Abruzzi, e ha così avvertito i carabinieri.

L'uomo vagava a piedi per le campagne di Calcinato, nel Bresciano

I militari giunti immediatamente sul posto hanno dato il via alle ricerche riuscendo a individuare il giovane papà poco dopo, mentre a piedi si aggirava per i campi circostanti. Stando alle prime informazioni, Matteo sarebbe in buone condizioni di salute anche se visibilmente scosso. I carabinieri dovranno ora ricostruire quanto accaduto e cercare di capire i motivi dell'allontanamento dell'uomo che al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione.