Tensione e lite tra clienti in un supermercato di Solaro, nel Milanese, nella prima giornata in cui è stato introdotto l'obbligo di indossare la mascherina o comunque coprire bocca e naso quando si entra nei negozi. "È entrato senza mascherina, dovete buttarlo fuori, se c'è una norma deve valere per tutti", ha urlato un cliente agli addetti della sorveglianza del supermercato di una nota catena. La denuncia ha fatto scoppiare il litigio tra le persone che non indossavano la mascherina e quelle che l'avevano, in un clima reso già nervoso dalla lunga attesa all'ingresso.

Entra nel supermercato senza mascherina: scoppia la lite tra i clienti

La discussione è iniziata all'esterno del negozio ed è proseguita al momento della misurazione della temperatura. Il cliente ha perso la pazienza quando ha visto altri fare la spesa senza la protezione "Non solo sei senza mascherina, ma ti avvicini pure troppo", ha urlato l'uomo a una delle persone sprovviste del dispositivo, un uomo che si era avvicinato per spiegare di non essere ancora riuscito ad acquistarne una. È stato necessario l'intervento degli addetti della security per riportare la calma cercando una via d'uscita per risolvere il problema. "Se qualcuno è senza mascherina si giri di spalle quando passano gli altri", è stata la soluzione proposta.

L'ordinanza regionale: obbligatorio coprire naso e bocca

L'ordinanza regionale, entrata in vigore oggi, 5 aprile, ha reso obbligatorio l'uso della mascherina protettiva, o comunque di una protezione che copra naso e bocca, per tutti i cittadini che devono uscire di casa. "Dovrete, quando potete uscire, coprirvi il volto, la bocca e il naso con qualunque strumento utile ad evitare che voi possiate in qualche modo diffondere il virus se per caso siete portatori", ha spiegato in un messaggio condiviso su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Nel documento è previsto anche l'obbligo, per i negozi, di fornire guanti e gel disinfettante. "Gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani", si legge nel documento.