"Gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani". Questa è una delle disposizioni contenute nella nuova ordinanza della Regione Lombardia promulgata nella giornata di oggi, sabato 4 aprile, e operativa da domani, per rafforzare le misure per fermare il contagio del coronavirus. I negozi aperti saranno così obbligati a fornire guanti e gel igienizzanti per la mani ai clienti.

Supermercati e farmacie: "Raccomandata misurazione temperatura"

Inoltre l'ordinanza raccomanda la misurazione della temperature corporea all'ingresso di "ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie", per i clienti e per i lavoratori. Se il termoscan segnerà una temperatura uguale o superiore a 37,5 gradi, l'accesso sarà vietato. "A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante", si legge nell'ordinanza.

Vietato uscire senza mascherina o sciarpa sulla bocca

L'ordinanza inoltre vieta di uscire senza mascherina o una sciarpa sulla bocca, oltre che assembramenti di più di due persone in luoghi aperti o comunque pubblici. "Dovrete, quando potete uscire, coprirvi il volto, la bocca e il naso con qualunque strumento utile ad evitare che voi possiate in qualche modo diffondere il virus se per caso siete portatori", ha dichiarato in un messaggio condiviso su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.