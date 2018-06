È nato il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica. Si chiama Manfredi ed è un bambino che, a suo modo, è destinato a entrare nella storia: sarà infatti il primo bimbo a essere registrato all'Anagrafe di Milano come figlio di due madri. Il caso era finito al centro delle cronache già nelle scorse settimane, quando la madre biologica del piccolo e la sua compagna avevano scritto una lettera al "Fatto quotidiano" per chiedere che il sindaco di Milano Beppe Sala seguisse l'esempio della sua collega torinese, Chiara Appendino. Il capoluogo piemontese era stato il capofila in Italia per quanto riguarda la scelta di registrare all'Anagrafe un bimbo figlio di due genitori dello stesso sesso. Il Comune, per voce degli assessori alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino e ai Servizi civici Roberta Cocco, aveva risposto positivamente alla richiesta delle due donne annunciando loro che, a giugno, avrebbero potuto registrarsi come genitori del bimbo: "Abbiamo deciso che quando ci saranno richieste di questo tipo, noi ci saremo. È una decisione su cui tutta la giunta è d'accordo", aveva affermato il sindaco, Beppe Sala.

Adesso Manfredi è finalmente nato e le sue due mamme aspettano con ansia di potersi considerare tali anche davanti alle legge, con tutti i benefici in termini di diritti che tale situazione comporta (diritti che vengono purtroppo preclusi a tante altre famiglie diverse da quelle considerate tradizionali, di certo non le uniche esistenti). Le due donne sono già unite davanti alla legge: ad aprile di quest'anno hanno infatti celebrato la loro unione civile a Palazzo Reale. Manfredi, concepito da una delle due donne in Danimarca grazie alla fecondazione eterologa, porterà ancora più amore alle sue due madri: e sarà molto probabilmente il primo di molti casi di figlio di genitori omosessuali registrato all'Anagrafe di Milano.