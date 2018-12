in foto: (Immagine di repertorio)

Non ce'ha fatta Francesco Re, l'uomo di ottantanove anni investito da un camion mentre si trovava in bicicletta ieri pomeriggio in via Berna, all'angolo di via Saint Bon, poco distante dai pressi della fermata Inganni della Linea Rossa della metropolitana di Milano.

L'ottantanovenne, residente a Cesano Boscone, è deceduto all'ospedale San Carlo di Milano, dopo il ricovero avvenuto in seguito all'incidente con il camion: l'uomo, che proveniva da via Zurigo, è stato travolto in pieno dal camion che invece stava svoltando. Il camionista, cinquantanove anni, non si sarebbe accorto della presenza dell'ottantanovenne, che si trovava in quello che in gergo viene definito "l'angolo cieco", e così svoltando a sinistra lo ha travolto in pieno. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime, con diversi traumi alla testa, alle gambe ed alla braccia. Ed alla fine quest'oggi è arrivata la notizia del suo decesso: si tratta del secondo caso in pochi giorni, dopo quello del ventottenne travolto e ucciso da un'auto pirata, che però era anche scappata senza prestare i dovuti soccorsi.