in foto: Lorenzo Vitali (Facebook)

È morto Lorenzo Vitali, ex sindaco di Legnano, in provincia di Milano. Vitali aveva 56 anni: era stato colpito da una malattia improvvisa e da alcuni giorni era ricoverato in ospedale. La notizia della sua morte ha sconvolto la cittadina del Milanese dove Vitali era noto anche al di là della politica. Il 56enne, discendente di una famiglia di farmacisti, era infatti a sua volta il titolare della farmacia che si trova alle spalle della stazione, sempre aperta notte e giorno. Il 56enne era uno sportivo ed era molto apprezzato per le sue doti umane, come testimoniato dai tanti messaggi che hanno invaso il suo profilo su Facebook. Lascia quattro figli.

I funerali lunedì nella Basilica di San Magno

A livello politico Vitali era stato sindaco di Legnano dal 2007 al 2012, a capo di una giunta di centrodestra. In precedenza era stato assessore nella giunta Cozzi. Tanti i messaggi di cordoglio da parte delle forze politiche, in primis Forza Italia e Lega. Il Comune di Legnano ha voluto salutare l'ex sindaco con bandiere a mezz'asta a Palazzo Malinverni. La camera ardente sarà allestita nella Sala Stemmi e sarà aperta al pubblico sabato 26 gennaio dalle 15 alle 18 e domenica 27 gennaio dalle 9 alle 13. Sempre domenica, alle 21, sarà recitato il rosario nella chiesa dei SS. Martiri in Legnano. I funerali di Lorenzo Vitali si svolgeranno invece lunedì 28 gennaio alle 10 nella Basilica di San Magno.