in foto: Andrea Lattari: il carabiniere più longevo d’Italia è morto a 110 anni

Il "carabiniere più longevo d'Italia", Andrea Lattari, è morto lo scorso martedì alla veneranda età di 110 anni. Nato a Palermo, si era arruolato nell'Arma dei carabinieri divenendone maresciallo. Dopo una vita in giro per il mondo era andato in pensione e poi, nel 1996, si era trasferito a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. È qui che ha celebrato i suoi ultimi compleanni, circondato dall'affetto dei parenti, dei colleghi dell'Arma e anche dalla notorietà delle cronache: la sua veneranda età lo aveva fatto diventare il "nonno d'Italia", l'uomo più anziano della Penisola dopo che, lo scorso anno, il sardo Valerio Piroddi (arrivato a 111 primavere) era passato a miglior vita. Andrea aveva compiuto 110 anni lo scorso 10 gennaio: il suo compleanno, come sempre, era stato un vero e proprio evento per la cittadina sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Adesso i suoi concittadini e tutti i parenti si preparano a dare l'ultimo saluto al "nonno d'Italia": i suoi funerali saranno celebrati il 6 giugno, quando il figlio dell'uomo rientrerà in Italia.