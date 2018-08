Si è spento alle 10.00 di oggi – venerdì 17 agosto – Jairo Viera, il ragazzino di 11 anni investito lo scorso mercoledì nel giorno di Ferragosto a Busto Arsizio. Jairo da due giorni lottava tra la vita e la morte, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, dove era arrivato in ospedale, trasportato in condizioni disperate.

L'11enne era stato investito da una vettura mentre era uscito di corsa di casa nel tentativo di raggiungere il suo cagnolino, che era riuscito ad allontanarsi dall'abitazione. L'automobilista che sopraggiungeva non è riuscito ad evitarlo all'incrocio tra via Magenta e via Verdi: Jairo è stato sbalzato violentemente sull'asfalto sbattendo il capo.

"Lui amava il nostro cane e proprio a causa dell’amore per lui è corso subito a riprenderselo, non ci ha pensato un secondo. È uscito senza ciabatte e senza scarpe, a piedi scalzi Abbiamo anche una sorellina piccola ed era con mia madre che subito ha preso la macchina per seguirlo. Jairo è stato investito a meno di 5 minuti da casa nostra e quando mia madre lo ha raggiunto era già successo tutto", questo il messaggio del fratello Jose riportato dal portale d'informazione locale VareseNews.