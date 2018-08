in foto: (Immagine di repertorio)

Un gravissimo incidente è avvenuto nella mattina di ieri – mercoledì 15 agosto – a Busto Arsizio in provincia di Varese. La tragedia nel giorno di Ferragosto è avvenuta all'incrocio tra via Magenta e via Verdi, dove un ragazzino è stato investito da un'auto: sbalzato dall'impatto con la vettura è caduto rovinosamente sull'asfalto battendo violentemente la testa.

L'undicenne, secondo quanto ricostruito finora dagli agenti di Polizia Locale giunti sul posto, stava correndo per strada inseguendo il suo cane: quando ha attraversato l'incrocio l'automobilista non sarebbe riuscito a frenare in tempo per evitarlo. Quando il personale del 118 è giunto sul posto le condizioni del minore sono apparse subito critiche, tanto da richiedere l'intervento di un elisoccorso. Trasportato in elicottero all'ospedale San Giovanni di Bergamo dove è stato ricoverato in codice rosso, si trova tutt'ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva e la prognosi rimane riservata.