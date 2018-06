in foto: Emilio Lentini ai microfoni di Fanpage.it

"È stupendo sentirsi amati così". Si commuove davanti alla telecamera di Fanpage.it Emilio Lentini, il metalmeccanico 53enne di Cologno Monzese protagonista di una storia edificante, una perla rara in questo periodo. La vicenda di Emilio era stata raccontata nei giorni scorsi dal quotidiano "Il giornale di Treviglio". Il 53enne nel 2016 è stato colpito da una forma molto grave di leucemia. I medici gli avevano dato pochi giorni di vita, ma il 53enne, grazie a una lunga e costosa terapia e a vari trapianti di midollo, è riuscito a combattere e sconfiggere il male. La leucemia mieloide non è però una malattia da cui si guarisce completamente nel giro di pochi giorni: e così il 53enne deve continuare tuttora a sottoporsi a costose e debilitanti terapie e non può ancora rientrare a lavoro. Nel frattempo, però, i giorni di malattia concessi dall'Inps stavano terminando: ed è a questo punto che i colleghi dell'uomo, sfruttando una possibilità prevista dal Jobs Act, gli hanno donato quasi mille ore di ferie, consentendogli di restare a casa senza mettersi in aspettativa e conservando dunque sia lo stipendio, sia i contributi.

La ditta in questione è la Mattei group, con due sedi a Vimodrone (Milano) e a Verdello nel Bergamasco, vicino a Zingonia. Emilio lavora nello stabilimento di Vimodrone, ma ha ricevuto ore di ferie da tutti i colleghi, anche da quelli che lavorano nell'altra sede: "Sono sempre stati presenti, dall'inizio, dal primo giorno – ha detto Emilio a proposito dei suoi colleghi al giornalista di Fanpage.it Giampaolo Mannu – Addirittura alcuni si sono proposti per donarmi il midollo. Hanno partecipato tutti – prosegue Emilio – dai colleghi dell'officina agli impiegati e questo mi riempie il cuore".