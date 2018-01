in foto: Immagine di repertorio

Giornata nera sul fronte degli incidenti ferroviari in Lombardia. Pochi minuti dopo il ritrovamento di un cadavere vicino ai binari tra le stazioni Garibaldi e Greco, a Milano, in altre due zone della regione due uomini sono morti dopo essere stato travolti da due diversi convogli. Le due tragedie sono avvenute quasi in contemporanea a Santo Stefano Lodigiano (Lodi) e all'altezza di Pontida (Bergamo) e hanno mandato nel caos la circolazione ferroviaria su diverse direttrici. Il primo incidente è avvenuto attorno alle 8.40 a Santo Stefano Lodigiano, in provincia di Lodi. La vittima, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è un uomo di 30 anni. Non si conosce ancora la dinamica, in particolare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario da parte del trentenne. Di certo a nulla è servito l'intervento dei soccorritori: quando un'automedica è giunta sul luogo dell'investimento, in via Bruno Buozzi, il trentenne era già morto. Sul caso indagano adesso i carabinieri della compagnia di Codogno.

Traffico ferroviario nel caos.

Più o meno negli stessi minuti è avvenuto il secondo incidente: i soccorritori dell'Areu sono intervenuti in via stazione a Pontida, ma anche in questo caso hanno potuto solo constatare il decesso della persona investita. Si tratta di un uomo di cui non è nota l'età: per effettuare i rilievi sono intervenuti sul posto i carabinieri di Zogno. I due diversi incidenti hanno mandato in tilt la circolazione ferroviaria, già provata dal ritrovamento del cadavere lungo i binari a Milano. La circolazione dei treni sulla linea Piacenza-Milano è stata interrotta alle 8.40 ed è poi ripresa attorno alle 10.30 su un unico binario a senso unico alternato, con cancellazioni, ritardi fino a 120 minuti e autobus sostitutivi istituiti da Lodi a Piacenza per sopperire ai disagi. Sospesa inizialmente anche la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Ambivere e Cisano Caprino Bergamasco, sulla linea Lecco – Ponte San Pietro. Anche in questo caso la circolazione è ripresa dopo circa due ore, attorno alle 10.45: in questo lasso di tempo due convogli regionali sono stati cancellati, quattro limitati e sostituti con autobus.