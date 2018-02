Farmacie nel mirino dei rapinatori a Brescia e provincia, dove tra venerdì e sabato si sono verificate due violente rapine. Nel primo caso un uomo col volto coperto è entrato verso le 19 in una farmacia in viale Zara, a Brescia. La titolare ha provato a difendersi scagliandogli contro una sbarra di ferro: per tutta risposta il malvivente ha sbattuto la farmacista per terra e ha afferrato la cassa. Nella concitazione del momento i soldi sono finiti per terra: il rapinatore è stato poi messo in fuga dall'intervento del fratello della farmacista, che si trovava nel retrobottega e ha utilizzato dello spray al peperoncino.

La seconda rapina si è verificata più o meno alla stessa ora di sabato a San Pancrazio di Palazzolo sull’Oglio, nell'ovest Bresciano. In questo caso il rapinatore, oltre che a volto coperto, era anche armato di pistola, arma che non ha esitato a utilizzare quando il dipendente che si trovava all'interno della farmacia, un 45enne bergamasco, ha cercato di reagire afferrando il malvivente per un braccio. Solo per un caso fortuito il 45enne non è rimasto ferito da uno dei tre proiettili esplosi dal rapinatore, che dopo aver fatto fuoco è fuggito per le vie della frazione di Palazzolo sull'Oglio.

Ad agire potrebbe essere stata la stessa persona.

Sulla prima rapina indaga la polizia di Stato, mentre su quella in provincia indagano i carabinieri. Non si esclude che ad agire possa essere stata la stessa persona. Saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nelle due farmacie e nelle strade limitrofe a poter dare un valido aiuto agli investigatori. Intanto però, come riporta il quotidiano "Il Giorno" che ha dato notizia delle due violente rapine in due giorni, in tutto il Bresciano serpeggia un po' di paura: i responsabili (o il responsabile) dei due colpi sono ancora a piede libero.