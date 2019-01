in foto: Immagine di repertorio

Un morto e tre feriti, tra cui una bambina di nove anni. È il drammatico bilancio di una nottata di sangue sull'Autostrada A4 in provincia di Bergamo. Due sono stati gli incidenti stradali che si sono verificati nel giro di pochi minuti, tra l'1.20 e le 2 di notte, sempre nel tratto compreso tra Seriate e Bergamo. Il primo è accaduto vicino al casello di uscita di Bergamo: un'auto è finita per cause da accertare contro un ostacolo. Nella vettura viaggiavano un uomo di 40 anni e una bambina di nove anni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica: il personale medico ha soccorso i due e li ha trasportati entrambi in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le loro condizioni sono serie ma non sono in pericolo di vita.

Più grave il secondo incidente: un morto e un ferito

Più grave il secondo incidente, che secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza è avvenuto attorno alle 2 di notte di fronte all'aeroporto di Orio al Serio. Anche in questo caso sarebbe coinvolta una sola vettura: il conducente avrebbe perso il controllo e sarebbe finito contro il guard rail. L'impatto è stato violento: un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è morto, mentre un altro di 56 anni è rimasto ferito. Le condizioni di quest'ultimo non destano preoccupazione: è stato trasportato in codice verde per accertamenti alle cliniche Gavazzeni di Bergamo.