La droga viaggiava a bordo di autobus di linea, diretti da Foggia a diverse province del Nord Italia ma anche nel Salento. Chili di droga, tra cocaina, hashish e marijuana, semplicemente nascosti nei trolley che alcuni corrieri trasportavano come se si trattasse di normali bagagli da viaggio. A scoprire e disarticolare il traffico di stupefacenti sono stati i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dopo un'inchiesta partita a novembre del 2016 e coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Monza. Nella notte i militari dell'Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Monza nei confronti di 22 persone, cinque di nazionalità italiana e 17 marocchine: le accuse per loro sono a vario titolo, di traffico e spaccio di stupefacenti.

Nel corso delle indagini, andate avanti fino a marzo 2017, erano stati individuati sia i canali sia le modalità di approvvigionamento della droga. L'origine era la provincia di Foggia: da lì gli stupefacenti arrivavano nella zona a Nord di Milano ma anche nelle province di Roma, Genova e Lecce. La droga era nascosta nei trolley di corrieri che, fingendosi comuni viaggiatori, si muovevano su autobus di linea. Oltre ai 22 arresti nell'ambito delle indagini sono stati sequestrati 100mila euro in contanti e oltre 150 chili di stupefacenti: cocaina, hashish e marijuana.