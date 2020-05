Drammatico incidente sul lavoro a Carpiano: operaio precipita da sei metri, è gravissimo

Un operaio di 59 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Carpiano, nella città metropolitana di Milano. Il lavoratore è precipitato da un’altezza di sei metri e ha riportato un trauma maggiore, con lesioni importanti. È stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda in codice rosso. Sull’accaduto indagano i carabinieri.