Dramma sul lavoro a Calcinate: operaio di 29 anni cade nel trituratore e muore

Tragedia sul lavoro in un’azienda di fertilizzanti di Calcinate, nella provincia di Bergamo: un operaio di 29 anni è deceduto dopo essere caduto in un macchinario utilizzato mentre lavorava, un trituratore. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorritori, per il giovane operaio non c’è stato niente da fare.