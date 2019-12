in foto: Immagine di repertorio

Mattina di Natale all'insegna del dramma a San Giorgio Lomellina, piccolo comune in provincia di Pavia. Un uomo di 79 anni, pensionato, è stato trovato morto all'interno della sua abitazione, in via Dante. È stato un suo parente a dare l'allarme: aveva provato più volte a mettersi in contatto col 79enne, non ricevendo mai risposta. Una circostanza che ha insospettito il famigliare, che si è rivolto alle forze dell'ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 arrivati da Sannazzaro, che non hanno potuto però fare altro che constatare il decesso del 79enne. L'uomo, stando ai primi esami sulla salma, potrebbe essere morto uno o due giorni fa.

Adesso i carabinieri di San Giorgio dovranno cercare di capire le cause del decesso del 79enne: si ipotizza un improvviso malore, ma la vicenda non è ancora stata completamente chiarita. L'anziano viveva da solo: nessuno si sarebbe accorto del decesso negli scorsi giorni, e probabilmente solo la ricorrenza del Natale ha fatto sì che il suo parente lo contattasse, probabilmente con l'intenzione di fargli gli auguri. La festa si è però tramutata in tragedia dopo la macabra scoperta: i vigili del fuoco del distaccamento di Mede hanno effettuato accertamenti sull'appartamento del 79enne, alla ricerca probabilmente di possibili fughe di monossido di carbonio che potrebbero essere risultate fatali al pensionato.