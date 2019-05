in foto: Immagine di repertorio

È drammatico quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 maggio, a Milano, dove una donna di 83 anni è morta precipitando dal quinto piano. Stando a quanto si apprende, la tragedia si è verificata intorno alle 15, quando l'anziana donna è caduto dal balcone della sua abitazione, al quinto piano di un edificio sito al civico numero sei di via Maratta, non molto distante da piazzale Selinunte. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica dell'Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza: i soccorritori, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'83enne, morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nel violento impatto al suolo.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri, insieme ai militari dell'Esercito Italiano, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. I militari dell'Arma non tralasciano nessuna pista, anche se l'ipotesi più accreditata al momento è quella del gesto volontario. Come prassi in casi del genere, molto probabilmente la salma della donna verrà posta sotto sequestro e, nelle prossime ore, verrà effettuata l'autopsia, che dovrebbe chiarire le cause esatte del decesso.