Un macabro ritrovamento, questa mattina, intorno alle 10.30, in pieno centro a Milano: il cadavere di un uomo di 64 anni, senza fissa dimora, è stato rinvenuto nei bagni del parcheggio della Rinascente in via Agnello, nel cuore del capoluogo lombardo, a pochi passi dal Duomo. Ad effettuare la triste scoperta è stato un dipendente del parcheggio, che notato il 64enne, privo di sensi, in una delle toilette, allertando immediatamente i soccorsi e le forze dell'ordine.

Il personale del 118, accorso sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del clochard. Sul luogo del macabro ritrovamento sono arrivate anche alcune volanti della Polizia di Stato, che indaga sulla vicenda. Da un primo esame esterno del corpo, non sarebbero stati ritrovati evidenti segni di violenza: questo lascia supporre che il 64enne sia morto per cause naturali. Non è ancora stato reso noto se sul cadavere del senzatetto sarà disposta l'autopsia, che potrebbe chiarire una volte per tutte le esatte cause del decesso.