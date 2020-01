in foto: Immagine di repertorio

Doppia aggressione nella notte in provincia di Monza e Brianza dove due uomini, in episodi distinti, sono stati ricoverati dopo l'intervento del 118. Il primo, registratosi a Vimercate verso le 2.15 di stamattina martedì 7 dicembre, come comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, riguarda un uomo, B.A., di 47 anni, ferito all'addome dalla moglie con un coltello. Il ferimento sarebbe arrivato dopo un litigio molto violento: la coppia si starebbe infatti separando e la situazione sarebbe vissuta con grande stress da parte di entrambi. Sul posto si sono recate un'automedica e un'ambulanza, che ha condotto l'uomo all'ospedale della città in codice giallo. La prognosi è di dieci giorni. La futura ex moglie è stata denunciata ed accusata di lesioni personali gravi. La seconda aggressione notturna si è invece verificata pochi minuti più tardi a Monza e ha coinvolto un 37enne, S. B., trovato con ferite al volto e alle braccia in condizioni critiche: è stato portato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Gerardo. La dinamica dei fatti e i moventi delle due aggressioni sono ora al vaglio delle compagnie dei carabinieri del territorio che dovranno ricostruire l'accaduto.

Pochi giorni fa un'altra aggressione: a Basiglio picchiato un anziano

La notizia della duplice aggressione di questa notte riporta alla mente un avvenimento simile registrato tre giorni fa a Basiglio, in provincia di Milano. Anche in quel caso, un uomo era stato vittima di aggressione. Per questo episodio sono stati fermati tre minorenni, due residenti a Buccinasco e uno ad Assago. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che ha fatto seguito alla denuncia dell'uomo, un anziano di 82 anni, questi sarebbe stato strattonato e scaraventato a terra dai tre che l'avrebbero seguito sin quasi sotto casa. Il tutto per il misero bottino di uno zaino e circa trenta euro presenti nel portafoglio dell'uomo. Ora i tre aggressori, tutti 16enni, sono al carcere minorile Beccaria di Milano.