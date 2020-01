Sono tutti minorenni i tre ragazzi fermati dai carabinieri per aver aggredito e poi rapinato un anziano a Milano 3, a Basiglio. Subito dopo la violenta aggressione, avvenuta nella serata di ieri intorno alle 19, i ragazzi, tutti 16enni, erano riusciti a fuggire ma i militari che hanno raccolto la denuncia dell'uomo di 82 anni, sono riusciti a rintracciarli poco dopo, arrestandoli. Stando a una prima ricostruzione sembra che i tre, che sono stati portati al Centro di prima accoglienza del carcere minorile Beccaria di Milano, avrebbero seguito l'anziano, che risiede proprio a Basiglio, sino ai viali pedonali che compongono la zona residenziale per poi aggredirlo. Dopo averlo strattonato lo hanno gettato a terra e gli hanno portato via lo zaino.

Nel portafogli dell'anziano solo 30 euro

L'82enne nonostante le escoriazioni e il forte spavento è riuscito a raggiungere una farmacia, ha raggiunto a piedi una farmacia dove si è fatto medicare. Qui con l'aiuto dei presenti ha chiamato i carabinieri di Rozzano che sono giunti sul posto e hanno raccolto la denuncia dell'uomo. Sono stati proprio i militari poi a rintracciare in poco tempo i 16enni, due italiani residenti a Buccinasco e un ragazzo marocchino di Assago, che avevano ancora con loro lo zaino della vittima e alcuni suoi oggetti personali tra i quali un portafogli che stando a quanto raccontato dalla vittima conteneva al suo interno appena 30 euro.