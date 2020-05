in foto: L’ospedale da campo di Cremona

Per quasi due mesi ha dato una grossa mano all'ospedale di Cremona, all'interno del cui posteggio è sorto, per fronteggiare l'epidemia da Covid che aveva colpito la provincia lombarda. E, esaurito il compito per cui era stato allestito, verrà smontato. L'ospedale da campo di Cremona, realizzato in tempi record grazie al supporto della Samaritan's Purse, che ha messo a disposizione anche diversi suoi operatori, cesserà di esistere. Un ottimo segnale che testimonia come la pressione all'interno del nosocomio principale sia tornata a livelli più che sostenibili.

Cos'è la Samaritan's Purse

La Samaritan's Pure è un'organizzazione senza scopi di lucro americana legata alla Chiesa Evangelista. I suoi operatori saranno accolti domattina, giovedì 7 maggio, dal sindaco di Cremona per il ringraziamento, doveroso, che gli spetta dopo il grande impegno profuso in questi quasi 60 giorni di lavoro. Solo dopo che la delegazione della Samaritan's, in questa occasione rappresentata da 7 volontari, avrà lasciato il Palazzo del Comune, dove avranno incontrato alcuni dei dipendenti operativi dallo scorso 17 marzo, faranno ritorno verso il proprio Paese di origine.

A Cremona il prefetto aumenta i controlli

La situazione a Cremona è migliorata drasticamente col passare dei giorni e il rispetto delle misure imposte dal Governo per limitare la diffusione del contagio da Covid. Come riportato ieri da La Provincia di Cremona, infatti, per la prima volta in 73 giorni non si sono registrati decessi a causa del Coronavirus. Nonostante ciò, il prefetto Vito Danilo Gagliardi ha chiesto alle forze dell'ordine del territorio di aumentare il livello di attenzione nei parchi e nelle aree verdi.