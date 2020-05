Dopo la tempesta che si è abbattuta sulla città e la provincia, i nosocomi e i cittadini, Cremona può sorridere. Per la prima volta da più di due mesi non si sono registrati decessi a causa del Coronavirus. Era da ben 73 giorni che la città e la sua area metropolitana, così come le altre province lombarde, non registrava decessi zero per Covid. Ne dà notizia La Provincia di Cremona.

Il prefetto di Cremona: Maggiori controlli nei parchi

Intanto, il prefetto della città Vito Danilo Gagliardi, ha invitato le forze dell'ordine a presidiare con più attenzione i parchi e le aree verdi per avere controlli più attenti ed evitare che le persone approfittino dell'inizio della fase 2 per non rispettare le misure di sicurezza. A tal proposito, Gagliardi ha convocato per oggi, martedì 5 maggio, "il comitato delle forze dell'ordine e dei sindaci di riferimento per chiedere controlli straordinari e mirati per evitare assembramenti”, nel quale chiederà "massima severità".

La situazione nella provincia: 6.109 casi di contagio

Quella di Cremona è stata una delle aree più colpite dall'epidemia da Coronavirus che si sta abbattendo sulla Lombardia e sull'Italia. Ci sono stati diversi momenti critici durante i quali i nosocomi della provincia non riuscivano a sostentare la richiesta di aiuto, tanto da dover organizzare un ospedale da campo per alcuni pazienti. Attualmente, la situazione è migliorata e non poco, e a ieri, lunedì 4 maggio, in tutta la provincia si registravano un totale di 6.109 casi di contagio da Covid accertati, con un aumento rispetto a domenica di appena 3 casi.