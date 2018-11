in foto: (Immagine di repertorio)

Una donna di 48 anni è morta nella serata di ieri a Colverde, in provincia di Como. La vittima viaggiava sulla moto guidata da un uomo di 50 anni sulla strada provinciale 17 quando, in località Parè, il conducente della due ruote ha perso il controllo del mezzo. Dai primi accertamenti pare che l'incidente sia avvenuto durante un sorpasso: la moto ha sbandato e la donna è finita sull'asfalto. Proprio in quel momento sulla provinciale transitava un camion, il cui conducente non è riuscito a schivare la donna. La 48enne è stata schiacciata dal mezzo pesante ed è morta sul colpo. Il tragico incidente è avvenuto attorno alle 18.30, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica, oltre a carabinieri e vigili del fuoco. Per la 48enne i soccorsi si sono rivelati inutili: il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ferito gravemente anche iul conducente della moto, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como. Nello stesso nosocomio è finito anche il conducente del camion: per lui nessun trauma a livello fisico ma un forte choc per la vicenda nella quale si è trovato coinvolto. La donna che ha perso la vita, secondo quanto riporta il quotidiano "Il Giorno", si chiamava Daniela Porta ed era originaria di Cavallasca. Le indagini dei carabinieri dovranno adesso ricostruire nel dettaglio dinamica ed eventuali responsabilità del tragico schianto. A coordinare l'inchiesta il sostituto procuratore della Repubblica di Como Simona De Salvo.