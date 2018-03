Paura all'alba di domenica a Milano. Una donna di 33 anni ha infatti investito tre vigili urbani che erano fermi in strada, in via Ripamonti, per effettuare dei rilievi dopo un incidente stradale. Secondo la ricostruzione dei vigili, la donna è arrivata a bordo della sua auto, una Fiat 500, sul luogo in cui c'era stato un precedente incidente. I vigili stavano effettuando i rilievi del caso e aiutando a rimuovere i rottami delle altre auto dalla carreggiata, quando hanno visto che l'utilitaria guidata dalla 33enne ha iniziato a sbandare. La donna ha poi perso del tutto il controllo della vettura, che ha colpito i tre vigili. Tutti sono finiti in ospedale per farsi medicare, anche se per fortuna nessuno è rimasto ferito gravemente: due, un uomo e una donna, hanno riportato lesioni guaribili in otto giorni. Un terzo collega ha invece ricevuto dai medici una prognosi di 14 giorni.

Dopo l'incidente la guidatrice è stata sottoposta ai test su alcol e droga, entrambi risultati positivi. Dagli accertamenti è infatti emerso che la donna si era messa alla guida dopo aver assunto diverse bevande alcoliche e cocaina. Per lei è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti. La 33enne rischia inoltre una denuncia per lesioni colpose.