È stata trovata mentre vagava in stato confusionale, a piedi nudi e con i vestiti strappati vicino a Costa Masnaga, in provincia di Lecco. E il racconto confuso di una donna di 45anni, originaria dell'Eritrea ma residente fin da piccola nella zona di Morbegno, in provincia di Sondrio, è terrificante: la donna sarebbe infatti stata picchiata, rapinata e poi stuprata da uno sconosciuto. Il suo racconto, come riporta il quotidiano "Il Giorno" che ha pubblicato la notizia, è adesso al vaglio degli inquirenti, in quanto alcuni particolari non sarebbero chiari. I segni che la donna porta sul proprio corpo sarebbero però inequivocabilmente dovuti alla brutale violenza di cui è stata vittima.

Il racconto della donna è al vaglio dei carabinieri: molti i dubbi

Tutto è avvenuto il pomeriggio di Pasqua: la 45enne ha riferito di aver raggiunto Costa Masnaga insieme al compagno, dopo aver pranzato con la famiglia in Valtellina. L'uomo doveva incontrare un collega per motivi di lavoro e così la donna ne ha approfittato per fare una passeggiata a piedi. A un certo punto però, un uomo le si sarebbe avvicinata a bordo di un'auto. Col pretesto di offrirle una sigaretta è sceso dall'auto, poi però è esplosa la violenza: lo sconosciuto, descritto come un anziano italiano con i capelli lunghi, ha aggredito la donna alle spalle, rapinandola della borsa e del cellulare. Poi l'ha trascinata in un prato appartato dove, dopo averla picchiata, ha abusato ripetutamente di lei. La violenza è finita solo a notte fonda: l'indomani mattina la donna è stata trovata e soccorsa dal personale del 118 a Brongio di Garbagnate Monastero, vicino a Costa Masnaga. Portata prima all'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, è stata successivamente trasferita alla Clinica Mangiagalli di Milano, dove ha sede un centro antiviolenza per le donne. Sulla vicenda indagano adesso i carabinieri di Costa Masnaga: tanti i dubbi da chiarire, tra cui anche la mancata denuncia di scomparsa da parte dei famigliari della 45enne.