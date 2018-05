Incidente mortale questa mattina a Milano. Una donna di 74 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in via della Chiesa Rossa, alla periferia sud della città. L'anziana, secondo quanto accertato, stava attraversando la strada in compagnia del suo cane in un punto dove non ci sono le strisce pedonali. Sia la padrona sia l'animale sono stati travolti da una Volkswagen Passat guidata da un ragazzo di 21 anni, che si è subito fermato a prestare le prime cure. Il cane è morto sul colpo: la 74enne è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata in codice rosso al Policlinico. Poco dopo il ricovero, purtroppo, anche la donna è deceduta a causa della gravità dei traumi riportati.

L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 11 all'altezza del civico 9 di via della Chiesa Rossa, un'arteria stradale dove tra l'altro è installato anche uno degli autovelox fissi presenti a Milano e il limite di velocità è di 50 chilometri orari. Sul posto sono intervenuti, oltre all'ambulanza e a un'automedica inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza, anche gli agenti della polizia locale di Milano. I vigili avrebbero accertato che il punto in cui la donna stava attraversando era lontano dalle strisce pedonali. Resta da capire a quale velocità stesse viaggiando il conducente della vettura e i motivi per i quali non è riuscito a frenare in tempo.