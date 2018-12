in foto: (Immagine di repertorio)

Un incidente banale quanto grave si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 18 dicembre a Vezza d'Oglio, comune in provincia di Brescia che si trova nell'alta Valle Camonica. Un uomo e la moglie si sono fermati con la loro auto lungo la strada, in via Pornina, per montare le catene da neve. A eseguire le operazioni il marito, mentre la donna stando alle prime ricostruzioni era uscita dalla vettura e si sarebbe messa proprio davanti all'auto. Sempre stando a quanto ricostruito finora improvvisamente la vettura, durante le operazioni di montaggio delle catene, è scivolata e ha travolto la moglie.

La donna è stata portata in ospedale in elicottero

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un elicottero e un'ambulanza in codice rosso. Le condizioni della moglie, una donna di 74 anni, sono apparse fin da subito critiche. La donna è stata trasportata in elicottero agli Spedali civili di Brescia dove è ricoverata in condizioni gravissime. Illeso invece il marito. L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 12.30. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Brescia e la polizia stradale, cui spetterà chiarire la dinamica di quello che sembra un tragico quanto banale episodio: non è ancora chiaro se il marito si sia dimenticato di mettere il freno a mano o se l'auto sia scivolata nonostante l'inserimento del freno per altre ragioni.