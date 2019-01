in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale ieri sera a Sarezzo, in provincia di Brescia. Una donna di 71 anni, originaria di Lumezzane, è stata investita da un'auto in via Angelo Antonini. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata pochi minuti prima delle 19. Due ambulanze e un'automedica sono state inviate all'altezza del civico 203 sulla strada che collega tra loro Sarezzo e Lumezzane. Il personale sanitario ha soccorso la 71enne, che era stata sbalzata sull'asfalto dopo l'impatto con una vettura, una Mercedes. La donna aveva battuto violentemente per terra ed è apparsa subito in gravi condizioni: è stata stabilizzata, caricata su un'ambulanza e trasportata in codice rosso agli Spedali civili di Brescia. La 71enne si trova adesso ricoverata in Rianimazione a causa dei gravi traumi riportati: resta in prognosi riservata.

Polizia e carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i carabinieri di Villa Carcina, per cercare di ricostruire quanto accaduto. Dai primi rilievi sembra che la donna stesse attraversando la strada, probabilmente non proprio sulle strisce pedonali ma comunque vicino alla segnaletica orizzontale: per cause da accertare il conducente della Mercedes non sarebbe riuscito a frenare in tempo e ha travolto la 71enne, finita poi per terra. I rilievi e le operazioni di soccorso hanno determinato qualche inevitabile disagio per quanto riguarda il traffico: problemi che passano naturalmente in secondo piano rispetto alle condizioni della donna investita che si spera si possa riprendere.