in foto: Lago di Garda (Immagine di repertorio)

Una donna ha tentato il suicidio provando a gettarsi nelle acque ghiacciate del lago di Garda. L'episodio risale a sabato pomeriggio ed è avvenuto a Desenzano del Garda, sulla sponda bresciana del Benaco. La donna, una 56enne di origini thailandesi ma residente ad Alzano Lombardo, ha scavalcato la ringhiera sul lungolago con l'intenzione di gettarsi in acqua. Il suo gesto è stato però notato da una pattuglia della polizia locale di Desenzano. Gli agenti si sono avvicinati cautamente all'aspirante suicida e hanno cercato di tranquillizzarla. Uno dei vigili si era anche tolto il cinturone d'ordinanza, pronto a tuffarsi in acqua in caso di bisogno.

Il tentato suicidio forse per problemi sentimentali

L'intervento estremo non è stato per fortuna necessario: la donna si è infatti lasciata prendere da uno degli agenti ed è stata successivamente accompagnata all'ospedale di Gavardo per gli accertamenti del caso: a quanto pare non era la volta che cercava di compiere un gesto estremo. Sul tentato suicidio indagano i carabinieri che dovranno cercare di capire le motivazioni dell'estremo gesto: sembra che all'origine del tentativo da parte della donna vi fossero problemi sentimentali, in particolare maltrattamenti subìti da parte di un uomo.