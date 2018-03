in foto: Immagine di repertorio

Era sulla banchina della stazione assieme agli altri pendolari, quando improvvisamente si è gettata sotto un treno in transito. Così è morta una donna di 60 anni, bresciana, che si trovava alla stazione di Desenzano del Garda in via Andrea Masaccio assieme ad altre persone, rimaste sotto choc per l'accaduto. La tragedia è avvenuta poco prima delle 7.40, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. La donna aveva probabilmente già pianificato il proprio suicidio: ha atteso che dal binario transitasse un convoglio Euronight, proveniente da Parigi e diretto a Venezia, e si è lanciata sui binari. È morta sul colpo: inutili i soccorsi del personale paramedico del 118, arrivato sul posto con due ambulanze e un'automedica. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della Polfer, che hanno effettuato i rilievi del caso per l'autorità giudiziaria ricostruendo la dinamica dell'accaduto: non c'è dubbio sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.

L'episodio ha comportato pesanti conseguenze alla circolazione ferroviaria. Come riporta Rete ferroviaria italiana, la circolazione sulla linea Brescia-Verona è stata sospesa intorno alle 7.40, per poi riprendere su un unico binario, a senso unico alternato, con ritardi fino a 80 minuti. Solo a metà mattinata, a partire dalle 10.30, la circolazione dei treni è lentamente tornata alla normalità.