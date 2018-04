Si è sottoposta a un intervento di liposuzione in una clinica di Milano. Ma per una donna l'operazione, che doveva essere di routine, si è trasformata in tragedia: la paziente è infatti morta probabilmente – lo stabilirà la magistratura – a seguito di complicanze legate all'intervento chirurgico. Il decesso della donna risale a ieri ed è avvenuto a Brescia, città in cui la donna era evidentemente tornata dopo essersi sottoposta all'intervento. Sulla sua morte adesso indaga la procura di Milano: non sono stati diffusi molti dettagli poiché sono ancora in corso gli accertamenti investigativi. Secondo le informazioni disponibili al momento, la donna si era rivolta a una clinica milanese per sottoporsi a un intervento per l'asportazione di parte del tessuto adiposo. Non è stata resa nota né la data dell'intervento né il nome della clinica in cui è avvenuto. Spetterà alla procura capire se il decesso della donna poteva essere evitato e accertare eventuali responsabilità da parte dei medici che l'hanno operata o carenze da parte della struttura in cui è avvenuto l'intervento.