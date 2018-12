in foto: Pompieri al lavoro sul luogo dell’investimento (Foto vigili del fuoco)

Una donna è stata investita da un'auto a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, e si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L'episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Liguria, all'altezza del civico 24. Non è chiara la dinamica dell'investimento: la donna investita ha 72 anni ed è stata soccorsa in codice rosso dal personale paramedico, giunto sul luogo dell'incidente a bordo di un'ambulanza e un'automedica. L'auto che ha travolto la 72enne è un'utilitaria bianca, una Ford Fiesta: non è nota l'identità del conducente. L'investimento è avvenuto all'altezza di una svolta: l'ipotesi è che il conducente dell'auto non abbia visto il pedone fino all'ultimo e non sia riuscito a frenare in tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Pieve Emanuele e Rozzano che dovranno fare luce sulla dinamica. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno invece messo in sicurezza la vettura coinvolta nell'incidente.

Ieri pomeriggio investita una mamma con i suoi due figli

Ieri pomeriggio nel Milanese si era verificato un altro incidente: una mamma è stata investita a Sesto San Giovanni mentre attraversava la strada assieme ai suoi due figli, di sei e due anni. Il più piccolo ha riportato le conseguenze più gravi, finendo ricoverato in ospedale in codice giallo. Fortunatamente però nessuno tra mamma e bimbi è grave.