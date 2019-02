in foto: Immagine di repertorio

Una donna è morta e un'altra è rimasta ferita a Cologno Monzese, in provincia di Milano. La vittima, l'88enne Giuseppina Parravicini, stava attraversando la strada assieme alla nipote, sulle strisce pedonali. Ma un automobilista non ha visto le due donne e le ha travolte. L'incidente è avvenuto sabato sera in via Milano. Poco dopo le 19 l'anziana e la nipote di 55 anni stavano attraversando la strada quando una vettura guidata da un uomo di 81 anni le ha investite. Non è ancora chiaro il perché: al momento dell'incidente a Cologno stava piovendo in maniera copiosa ed è probabile che la pioggia e il buio abbiano contribuito a diminuire la visibilità. Subito dopo l'incidente l'automobilista si è fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dell'Azienda regionale emergenza urgenza. L'88enne è stata caricata su un'ambulanza e trasportata all'ospedale San Raffaele: purtroppo però i medici non sono riusciti a salvarla e la donna è morta poco dopo il suo arrivo. La nipote è stata invece medicata e poi dimessa con una prognosi di cinque giorni per le contusioni riportate nell'incidente. L'auto dell'81enne è stata sequestrata: la posizione del conducente è al vaglio dei carabinieri, anche se l'uomo verrà di sicuro indagato per il grave episodio.