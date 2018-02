Curioso intervento del personale paramedico del 118 a Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi. Alle 5.30 del mattino i paramedici della Croce rossa di Lodi sono intervenuti sulla strada provinciale 218, su segnalazione di una donna. Nella richiesta d'aiuto, come specificato dal quotidiano "Il Giorno", si segnalava la presenza di un uomo privo di sensi all'interno di un'auto parcheggiata lungo la strada. Quando però i soccorritori del 118 si sono avvicinati alla vettura e hanno bussato al finestrino, sono rimasti sorpresi: l'uomo all'interno non solo si è mosso ma, dopo essersi stropicciato gli occhi e stiracchiato, ha chiesto stupito cosa fosse successo agli stessi soccorritori. A quel punto l'equivoco si è manifestato chiaramente a tutti: l'uomo in auto stava semplicemente dormendo.

È stato lui stesso, un 44enne di Casaletto Lodigiano, a spiegare dopo essersi ripreso dallo stupore quanto avvenuto. Stanco per il viaggio e per l'orario, alle 5.30 del mattino l'uomo aveva deciso di riposare un po' e si era accostato lungo la provinciale, chiudendosi all'interno dell'abitacolo. La donna che ha chiamato il 118 era però transitata dalla provinciale e probabilmente aveva pensato che l'automobilista avesse avuto un malore. Per fortuna del 44enne, invece, non era così. L'episodio è stato regolarmente registrato dall'Azienda regionale emergenza urgenza: l'ambulanza è stata inviata in codice giallo, ma naturalmente una volta chiarita la situazione non ha effettuato alcun trasporto in ospedale. Almeno per una volta gli "angeli" del 118, costantemente alle prese con disgrazie di ogni tipo, si saranno potuti fare una risata.