in foto: (A destra, l’autore del gesto intento a manomettere la grata: a sinistra la donna caduta – Foto Polizia locale Milano)

Lo scorso 23 dicembre a Milano una donna di 63 anni era caduta per strada, precipitando per oltre un metro in una buca coperta da una grata mal posizionata sopra un marciapiede. L'episodio si era verificato in via Melchiorre Gioia, all'altezza del civico 44. La caduta aveva causato diverse fratture alla donna, che ha riportato lesioni gravi e il distacco di una parte di osso dalla vertebra. In principio si era pensato a un incidente: ma nella giornata di oggi, martedì 7 gennaio, è stato scoperto che, in realtà, la grata sotto cui è precipitata la signora era stata manomessa da un uomo di 37 anni, che aveva intenzionalmente posizionato in bilico la griglia di metallo, rendendola di fatto pericolante.

Le telecamere di sicurezza

La squadra interventi speciali della polizia locale ha individuato e successivamente denunciato il responsabile della manomissione. L'uomo è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza, che lo hanno ripreso nell'atto di danneggiare la grata pochi istanti prima della rovinosa caduta da parte della donna. È stato possibile risalire al colpevole di questo pericoloso gesto grazie a un lavoro di concerto delle forze dell'ordine milanesi: il 28 dicembre una persona che si trovava in via Stradivari 1 ha segnalato la presenza di una grata aperta. L'atteggiamento sospetto di quest'uomo ha indotto gli agenti ad allertare i colleghi che già stavano indagando sul caso della donna caduta, permettendo loro di scoprire che quella persona aveva le stesse caratteristiche fisiche e lo stesso vestiario dell’individuo ripreso dalle telecamere di via Melchiorre Gioia. Dopo aver messo insieme tutti gli indizi gli agenti della polizia locale sono riusciti a ricostruire l'identità dell'uomo.

La confessione del responsabile

Dopo essere stato convocato dalla squadra interventi speciali della polizia locale, il 37enne ha confessato di aver manomesso entrambe le grate: quella in via Gioia, che ha causato il ferimento della donna, e quella in via Stradivari, che fortunatamente non ha provocato ripercussioni. Le ragioni dei suoi gesti non sono state chiarite, ma l'uomo è stato denunciato per lesioni gravi volontarie e segnalato al centro psicosociale competente. La vice sindaco del comune di Milano Anna Scavuzzo è intervenuta sulla vicenda parlando di "un gesto folle e sconsiderato che ha causato il grave ferimento di una donna e che avrebbe potuto avere conseguenze ancora peggiori, se non fosse stato per la prontezza e l’attenzione degli agenti della Polizia Locale che sono intervenuti subito, insieme a quanti stavano già investigando. Un gioco di squadra – ha concluso la vice sindaco – che ha permesso di individuare tempestivamente il responsabile ed evitare il ripetersi di cadute e ferimenti”.