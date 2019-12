in foto: Immagine di repertorio

Stava passeggiando in strada lungo via Melchiorre Gioia a Milano quando giunta nei pressi del civico 55 è precipitata nel vuoto: a cedere sotto i suoi piedi una grata. La donna, 63 anni, è caduta per oltre un metro e mezzo riportando diverse ferite. L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri lunedì 23 dicembre intorno alle 16: sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'auto medica. La donna è stata medicata sul posto e poi trasportata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Stando a quanto si apprende avrebbe riportato diverse contusioni, ma le sue condizioni sarebbero stazionarie.

Un episodio che ricorda quello accaduto lo scorso luglio, sempre a Milano, quando un uomo è precipitato nel vuoto dopo che una grata del parcheggio dell'ospedale San Raffaele della città ha ceduto. Il 54enne, che si era recato nel nosocomio del capoluogo lombardo per fare visita al figlio, stava camminando nel parcheggio quando, improvvisamente, la grata ha ceduto: un volo di oltre 10 metri prima di finire al suolo. L'impatto è stato molto violento e l'uomo, soccorso, è stato trasportato in ospedale con codice rosso. Arrivato al pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti necessari al caso. Il paziente a seguito della caduta ha riportato diverse fratture, tra le quali quella del bacino e di una caviglia.