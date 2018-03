Un tragico incidente dai contorni ancora da chiarire. È quello accaduto ieri sera sull'Autostrada A4, nel tratto tra Cavenago Brianza e Trezzo sull'Adda, a cavallo tra le province di Monza e Brianza e Milano. Pochi minuti prima delle 23.30, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, una donna di 60 anni che stava percorrendo a piedi l'autostrada è stata travolta da un'auto. Il conducente della vettura se l'è trovata improvvisamente davanti e non sarebbe riuscito a frenare e ad evitare l'impatto. Per la donna non c'è stato niente da fare: è morta praticamente sul colpo.

Non si capisce cosa ci facesse la donna a piedi in autostrada.

Dopo l'incidente sul posto sono intervenuti i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica e gli agenti della polizia stradale di Seriate, che dovranno ricostruire i contorni di una vicenda molto strana. Non si capisce, infatti, il motivo per cui la sessantenne si trovasse in autostrada a piedi. Vicino al luogo dello schianto non è stata trovata parcheggiata alcuna auto: si esclude dunque che la donna fosse rimasta in panne con la propria vettura e stesse cercando di chiedere aiuto raggiungendo una colonnina di soccorso o un'area di servizio. Una delle ipotesi formulate è che la donna fosse scesa da un autobus che ferma a pochi metri di distanza dal luogo dell'incidente: riuscire a risalire all'identità delle vittima, che non è ancora stata identificata, potrà aiutare la polizia a risolvere il giallo.