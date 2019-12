La neve continua a cadere abbondantemente in Lombardia dove si iniziano a registrare anche i primi disagi al traffico cittadino e purtroppo anche i primi incidenti: il più grave è avvenuto questa mattina intorno alle 9 tra Dongo e Garzeno, in provincia di Como dove un'auto è finita fuori strada mentre percorreva la strada Provinciale 5. L'automobilista dopo aver perso il controllo della vettura si è schiantato su una tettoia: la vettura si è ribaltata finendo la sua carambola su una legnaia. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 insieme con i carabinieri e i vigili del fuoco di Dongo: questi ultimi intervenuti per rimuovere l'auto e rimettere in sicurezza il veicolo. Per fortuna l'automobilista non ha riportato gravi conseguenze nell'impatto. Si segnalano disagi anche nei centri urbani dove gli automobilisti sono invitati a mettersi in marcia solo con gomme da neve montate o catene a bordo.

Milano si sveglia sotto la neve: mezzi Atm in difficoltà

Anche a Milano si sono registrati disagi per la circolazione: nonostante il comune abbia invitato i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici lasciando a casa l'auto, Atm questa mattina ha avvertito che molte linee di superficie stanno viaggiando con forti rallentamenti per il traffico intenso in diverse zone, invitando i passeggeri a "considerare maggiori tempi d'attesa e percorrenza per pianificare il vostro viaggio e se possibile usare le metropolitane". Nella giornata di ieri era stata emanata un'allerta meteo per rischio neve che riguarda il bacino di Milano. Per questo il Comune ha attivato il Centro operativo comunale presso la centrale operativa della Protezione civile a partire da mezzanotte di oggi, per il monitoraggio della situazione meteo e delle precipitazioni in città. Pronti in caso di necessità i mezzi spargisale di Amsa per prevenire problemi di viabilità su strade. Al momento le strade in città sono rimaste sgombre dalla neve e non si registrano disagi particolari.