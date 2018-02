Il problema di Fabrizio Corona è stata la galera. Parola di Don Mazzi. Il prelato, intervenuto su Telelombardia e a Sabato Italiano, ha raccontato la sua "esperienza" con l'ormai ex-re dei paparazzi d'Italia e non solo. E spiega anche che, a suo avviso, a rovinarlo è stata proprio la galera, ma che Corona potrebbe salvarsi se tornasse a fare semplicemente il padre.

"L'ho seguito per molto tempo, ed ho sperato", ha spiegato Don Mazzi, "invece me l'ha fatta. Ma stavolta spero che sia la volta buona". Don Mazzi ha anche spiegato che Fabrizio Corona "aveva un carattere difficile, ma poteva essere aiutato. Invece l'hanno rovinato mettendolo in galera. E' stato vergognoso il modo in cui è stato giudicato l'uomo, anche le pene che gli hanno inflitto sono vergognose. Io lo porterei ancora da me, ma dovrebbe fare quello che dico io. Ha grandi qualità", ha proseguito ancora Don Mazzi, "ma deve cancellare questa idolatria di se stesso, anche perché ha un figlio che ha bisogno di lui. Se facesse il padre potrebbe salvare suo figlio e se stesso".

Intanto, appena poche ore fa, il Tribunale di Milano aveva confermato "la continuazione tra i reati delle condanne definitive" dell'ex re dei paparazzi, e dunque anche il cumulo pene di 8 anni e 8 mesi che invece i pm volevano venisse portato a 13 anni e 8 mesi. A questo punto, con Fabrizio Corona che ha già scontato cinque anni e cinque mesi, resterebbero da scontare poco più di tre anni. Il Giudice della Sorveglianza, pochi giorni prima, aveva concesso l'affidamento terapeutico in una comunità per disintossicarsi dalla dipendenza da cocaina. Il prossimo 27 marzo, se venisse deciso di annullare un ‘vecchio' provvedimento di revoca dell'affidamento in prova, all'ex ‘fotografo dei vip' resterebbero addirittura due anni, e non più tre, da scontare.