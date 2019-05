L'autopsia sulla salma del dj 33enne Maurizio Canavesi sarà svolta la mattina di mercoledì prossimo 29 maggio, a partire dalle ore 9, all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il medico legale dovrà effettuare approfonditi accertamenti sul cadavere e analizzare tra le altre cose le numerose ferite da arma da taglio presenti sul corpo e sulla testa. A seguito degli esami la salma riceverà probabilmente il nulla osta, per dare la possibilità alla famiglia della vittima di celebrare i funerali e di concedergli una sepoltura. Il giovane, originario di Terno d'Isola, è deceduto lo scorso 22 maggio nel Reparto di Terapia Intensiva, dopo un mese d'agonia, lottando tra la vita e la morte. Maurizio era stato accoltellato martedì 23 aprile scorso durante la notte e ritrovato al mattino privo di sensi nell'androne del palazzo in cui abitava in via Castegnate.

Arrestato un artista di strada

Per l'omicidio del dj Maurizio Canavesi i carabinieri hanno arrestato Sergio Ubbiali, un artista di strada di 35 anni di Stezzano. I militari, a seguito di serrate indagini, lo hanno individuato e fermato poche ore dopo e il ragazzo è finito in carcere. I carabinieri sono riusciti a risalire a lui senza poter ascoltare il racconto della vittima, perché il 33enne, in gravissime condizioni, era ricoverato in prognosi riservata e non poteva parlare.

Accoltellato il dj Maurizio Canavesi

I fatti risalgono a due mesi fa. Canavesi, Ubbiali e altri amici erano di rientro dalla Toscana dove avevano partecipato a un rave party. Tra i due ragazzi era scaturita una lite per futili motivi, al termine della quale il 35enne ha colpito a morte il dj, sferrandogli ripetuti fendenti in diverse parti del corpo. Al ritrovamento del corpo quasi esanime, la chiamata ai soccorsi e la disperata corsa in ospedale. Maurizio ha affrontato una lunga battaglia contro la morte, ma alla fine, dopo circa un mese, non ce l'ha fatta più ed è deceduto, lasciando la sua famiglia e i suoi amici. Tantissimi i messaggi di cordoglio ai suoi cari che si sono stretti intorno al loro dolore per la perdita di un giovane, volato in cielo troppo presto.