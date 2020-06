Una distrazione che poteva costare cara. Dramma sfiorato per una ragazzina di 16 anni di Ponte Lambro, piccolo paese in provincia di Como. L'adolescente è ricoverata in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Mercoledì sera, attorno alle 21, la 16enne è rimasta vittima di un incidente domestico: stando a quanto ricostruito finora, si era seduta sul cornicione del balcone della sua abitazione, al secondo piano di un palazzo, e a un certo punto avrebbe perso l'equilibrio, precipitando per circa sei metri.

La ragazza forse è stata distratta dal cellulare: non è in pericolo di vita

A causare la caduta potrebbe essere stato il telefono che la giovane aveva in mano: forse si è distratta proprio maneggiando con l'apparecchio. Per fortuna si può parlare di tragedia sfiorata. La ragazza nella caduta ha infatti riportato gravi conseguenze, tra cui la frattura di un femore e altre contusioni più lievi, ma non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita. Sarebbero stati i vicini di casa a dare l'allarme dopo aver udito le richieste di aiuto della giovane e a collaborare poi con i carabinieri per ricostruire quanto avvenuto, escludendo così altre ipotesi oltre a quella di un evento accidentale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di un'ambulanza e di un elicottero. La giovane, che come scritto è sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso, è stata immobilizzata e trasportata d'urgenza all'ospedale di Bergamo, dove resta tuttora ricoverata.