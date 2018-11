in foto: La discarica abusiva scoperta dai carabinieri del Noe a Cinisello Balsamo

Ancora una discarica abusiva scoperta alle porte di Milano. E ancora una volta tonnellate di rifiuti, per lo più materie plastiche, erano pronti a essere smaltiti nella maniera più rapida e pericolosa: con le fiamme. Il lavoro del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri per la tutela ambientale di Milano ha consentito di sventare un nuovo, possibile rogo tossico alle porte del capoluogo lombardo, per la precisione a Cinisello Balsamo. È qui, comune a nord di Milano, che i militari del Noe e i colleghi della stazione di Cinisello Balsamo hanno scoperto un capannone al cui interno erano depositate illecitamente circa 60 tonnellate di rifiuti, in particolare materie plastiche. Le sostanze, secondo quanto hanno reso noto i carabinieri, potenzialmente avrebbero potuto essere date alle fiamme anche allo scopo di cancellarne le tracce: una modalità di smaltimento che è al centro di un business illegale più volte finito nel mirino di inchieste giornalistiche – "Bloody money" di Fanpage ne è un esempio – e dalle forze dell'ordine.

Solo pochi giorni fa, infatti, i militari del Noe avevano sequestrato altre due discariche abusive a Cornaredo e Pregnana Milanese, in provincia di Milano, mentre un'altra era stata scoperta dalla guardia di finanza ad Assago. Altri rifiuti stoccati illegalmente erano stati trovati all'interno della ditta Ipb di via Chiasserini, a Milano: tre giorni dopo i controlli però un incendio divampato nello stabilimento (su cui è stata aperta un'inchiesta dalla magistratura) ha bruciato tutti i rifiuti, tenendo per giorni gran parte della città in ostaggio di fumi e cattivi odori di plastica e gomma bruciate.

Per quanto riguarda l'operazione odierna, il sospetto dei carabinieri è che la discarica abusiva fosse al centro di un’illecita attività di gestione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali. Per questo motivo i responsabili del sito sono stati denunciati a piede libero per gestione illecita dei rifiuti e segnalati alla procura della Repubblica di Monza. Il capannone, una fabbrica in disuso, era del tutto privo di autorizzazioni per lo stoccaggio dei rifiuti ed è stato sequestrato. Sui materiali rinvenuti sono in corso le attività di caratterizzazione che serviranno a capirne la tipologia per procedere poi al loro corretto smaltimento.