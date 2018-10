in foto: (Immagine di repertorio)

Duemila tonnellate di rifiuti pericolosi, tra cui eternit, sono state trovate all'interno di una discarica abusiva ad Assago, alle porte di Milano. A fare la scoperta è stata la guardia di finanza di Corsico, che da tempo monitorava l'area perché insospettita dall'andirivieni di camion, soprattutto nelle ore notturne. La discarica si estende per circa 15mila metri quadrati e si trova in località Cascina Venina: i finanzieri l'hanno sequestrata su disposizione del pubblico ministero Luisa Baima Bollone, che assieme al procuratore aggiunto Tiziana Siciliano coordina le indagini. Tre le persone indagate con l'accusa di gestione abusiva di rifiuti. La natura pericolosa di alcuni dei materiali trovati all'interno della discarica, tra cui scarti di eternit (il cemento amianto, le cui fibre sono mortali), fa temere che la falda acquifera e un canale vicino alla discarica, utilizzato per l'irrigazione delle risaie attigue, possano essere stati contaminati da sostanze nocive. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale è già al lavoro per le analisi sul terreno.