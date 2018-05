in foto: Immagine di repertorio

Un'altra folle aggressione, nella notte tra sabato e domenica, al personale Atm, l'azienda del trasporto pubblico milanese: due dipendenti dell'azienda, un 48enne e un 54enne, sono stati presi a calci e pugni da un gruppetto di balordi, probabilmente in quattro. I due uomini sono intervenuti in piazzale Cadorna, intorno alle 3.30, per cercare di placare gli animi del branco, che aveva preso di mira un autobus fermo per strada e con le porte chiuse, cominciando a prendere a calci il mezzo e minacciando il suo autista. Non appena sono arrivati sul posto, i due dipendenti Atm sono stati aggrediti dal gruppetto, che ha cominciato a picchiarli prima di dileguarsi. I due sono stati soccorsi dal personale del 118 e medicati al Policlinico di Milano, dove il personale medico gli ha riscontrato diverse contusioni giudicate guaribili in pochi giorni.

Stando a quanto si apprende, l'aggressione sarebbe scattata per una ritorsione. Il gruppo, infatti, poco prima avrebbe cercato di salire su un bus sostitutivo della M2 a Porta Genova, ma senza riuscirci. Arrivati in piazzale Cadorna, i malviventi avrebbero riconosciuto l'autista del bus che non li aveva fatti salire a bordo, e hanno cominciato ad inveire contro di lui, cercando di salire sul mezzo: a farne le spese i due dipendenti di Atm, intervenuti in soccorso del collega e per cercare di placare gli animi.