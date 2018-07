in foto: (Immagine di repertorio)

È bastata una distrazione di pochi secondi per "perdere" i propri figli. La disavventura è capitata a una coppia di genitori, marito 60enne italiano e moglie 28enne di Panama, che oggi pomeriggio era salita su un treno della metro di Milano assieme ai loro figli piccoli. Alla fermata Palestro, sulla linea rossa, i due genitori si sono però distratti per pochi secondi e, quando il treno è ripartito, si sono accorti con terrore che i loro bambini erano scesi dal vagone rimanendo sulla banchina. A qual punto la madre ha iniziato ad agitarsi, attivando l'allarme sul vagone del treno, senza fortunatamente toccare il freno d'emergenza. Il suo comportamento ha comunque spaventato gli altri passeggeri, che non comprendendone il motivo si sono allontanati dalla donna. Moglie e marito sono quindi scesi alla fermata successiva, Porta Venezia, e sono ritornati a bordo di un altro convoglio verso Palestro. Qui hanno fortunatamente ritrovato e abbracciato i loro figli, che nel frattempo erano stati presi in custodia da un addetto di Atm, a cui poi i due genitori hanno raccontato quanto accaduto. La disavventura, che è avvenuta attorno alle 16, si è così fortunatamente conclusa solo con un grosso spavento da parte di genitori e figli. Oltre che degli altri ignari passeggeri.