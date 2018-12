Incredibile disavventura per una donna di 67 anni residente a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Ieri pomeriggio la 67enne era al volante della sua auto e aveva appena pagato il pedaggio autostradale quando alcune monetine le sono cadute sull'asfalto. Nel tentativo di prenderle con il braccio, mentre la portiera era aperta, ha premuto inavvertitamente l'acceleratore facendo muovere di qualche centimetro la vettura. Il breve movimento è bastato per far trovare la donna in una situazione difficile e imbarazzante: la 67enne si è trovata infatti incastrata con la testa tra la barriera in cemento del casello e il montante della portiera della sua vettura.

La donna è stata liberata dai vigili del fuoco

Impossibilitata a muoversi, la donna ha dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco per poter essere liberata. I pompieri del distaccamento di Desenzano del Garda, come riporta il "Giornale di Brescia", sono intervenuti e mediante alcuni cuscini pneumatici sono riusciti a spostare l'auto di pochi centimetri, utili a consentire alla malcapitata di liberare la testa. Subito dopo la donna è stata accompagnata per accertamenti al pronto soccorso in codice giallo: di sicuro ricorderà a lungo quei pochi minuti trascorsi in trappola, col rischio che un altro piccolo movimento dell'auto potesse causare conseguenze davvero molto gravi.