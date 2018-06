in foto: I ladri in azione

Hanno rubato uno zaino a un turista cinese in transito all'aeroporto di Malpensa. Ma il loro gesto non è sfuggito alle telecamere di sorveglianza dell'aeroporto, che hanno immortalato tutta la scena. I due ladri, entrambi 29enni con precedenti specifici e senza fissa dimora, sono stati fermati a poche ore dal misfatto nella stazione Centrale di Milano. Erano ancora in possesso della refurtiva, uno zaino che conteneva oggetti costosi come una macchina fotografica professionale, un pc e uno smartphone di ultima generazione, oltre che circa 500 euro in contanti più altra valuta straniera. A tradirli, oltre che le immagini delle telecamere che li hanno successivamente inchiodati alle loro responsabilità, è stata la ricevuta di un hotel intestata a un cittadino cinese: era lo stesso che, poche ore prima, nell'ufficio di polizia all’interno dell’aeroporto di Malpensa aveva denunciato di aver subito il furto.

Gli agenti della Polfer, che avevano fermato i due ladri per il loro atteggiamento sospetto e quello zaino considerato "di troppo", hanno così messo assieme tutti gli elementi fermando i due sospetti per i gravi indizi di colpevolezza emersi. Il fermo è stato successivamente convalidato e per i due ladri si sono aperte le porte del carcere di San Vittore. Il furto immortalato dalle telecamere è in un certo senso un "saggio" da tenere presente per non subire la stessa sorte: uno dei due malviventi ha avvicinato il turista cinese e un suo amico chiedendo delle informazioni. Si è trattato del più classico dei diversivi: in pochi secondi il complice del primo ladro, che si era seduto vicino ai due turisti, con un movimento fulmineo si è impossessato dello zaino e si è allontanato rapidamente, seguito poco dopo dal complice. I due, uno di nazionalità francese e l'altro algerino, hanno però continuato a "correre" anche una volta usciti dalla metropolitana alla stazione Centrale: la loro fretta è stato un altro degli elementi che ha insospettito i due agenti in borghese della Polfer, che hanno così fermato i due.