Derubava i bagnanti in villeggiatura sulle rive del lago di Como sfruttando un minorenne. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver messo a segno diversi colpi tra gli ombrelloni sul litorale di Mandello del Lario, località del Lecchese. Agiva, approfittando del giovane, durante le ore centrali del giorno, con gli stabilimenti affollati, approfittando del rilassamento della distrazione delle persone che si addormentavano sulle sdraio o si allontanavano dal loro posto per un tuffo refrigerante. Si avvicinava guardingo e, facendo attenzione a non dare nell'occhio, afferrava velocemente portafogli, soldi, telefonini e occhiali da sole lasciati incustoditi sugli asciugamani o nelle borse. Poi, li nascondeva nel suo zaino e si dava alla fuga, convinto di non essere scoperto. L'autore del gesto, identificato e fermato dalle forze dell'ordine, dovrà rispondere di furto aggravato, ricettazione e utilizzo di minori per commettere reati. L'uomo, di Cologno Monzese, Comune in provincia di Milano, è un soggetto già noto ai militari, ed è stato sorpreso nella tarda serata di ieri durante un controllo mirato dei carabinieri della stazione di Mandello dopo la denuncia di diversi furti. Alcune persone infatti, avevano segnalato l'accaduto in caserma e si cercavano i responsabili.

Il ladro sorpreso con decine di zaini rubati

Il responsabile quando è stato fermato aveva uno zaino sulle spalle con dentro documenti, portafogli e un telefono cellulare rubati presi a una coppia di turisti che stavano facendo il bagno. Perquisita la sua automobile, i militari hanno trovato una decina di altri zaini con oggetti rubati all'interno, che sono stati restituiti ai proprietari.